Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

  • 27 сеп 2025 | 19:41
  • 765
  • 0
България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

Българските състезатели се класираха за два финала в синхронните скокове, а Мариян Михалев е полуфиналист в индивидуалната дисциплина на Световната купа по скокове на батут във Варна.

В синхронните скокове при жените Марияна Узунова и Христина Пенева попаднаха сред осемте най-добри със седми резултат от 47.00 точки.

В смесените синхрони Пенева в тандем с Калоян Петров завършиха на шеста позиция в пресявките с 44.66 точки.

В индивидуалната дисциплина при мъжете Мариян Михалев изпълни много добре втората си комбинация и с 57.59 се нареди сред най-добрите 16 с 13-и по сила резултат.

Калоян Петров и Мартин Димитров не успяха да намерят място в следващата фаза на състезанието. Петров остана 18-и с 57.59 точки, а Димитров зае 23-а позиция с актив от 53.73.

С първа оценка от 63.04 точки при мъжете в полуфинала влезе японецът Юсей Мацумото, следван от състезаващия се под неутрален флаг руснак Дмитри Нартов с 61.11 и от четирикратния световен шампион Рубен Падия (САЩ) с 60.89 точки.

При жените Христина Пенева не успя да покаже комбинациите си по най-добрия начин, а резултатът от 46.69 точки й отреди 22-а позиция. Марияна Узунова пък се нареди 18-а с 52.21.

С първи резултат във втория етап на състезанието при жените влиза състезаващата се под неутрален флаг рускиня Анжела Бладчева. Носителката на медали от Световни купи получи оценка от 57.94 точки, с която изпревари сънародничката си София Алиева (57.23 точки) и японката Ена Сакури (57.02 точки).

С четвърта и пета оценка в полуфиналите влязоха две от най-титулуваните състезателки в този спорт - четвърта е носителката на 6 златни медала от световни първенства Хикару Мори (Япония) с 56.83 точки, а пета - олимпийската шампионка от Игрите в Париж и четирикратна световна шампионка Бриони Пейдж (Великобритания).

Българските състезатели спечелиха и три медала в международния турнир при подрастващите в синхронните скокове.

Във възрастта 15–16 години при младежите Пресиян Въндев и Георги Георгиев извоюваха сребърното отличие.

При момичетата във възрастта 15+16 години със златото триумфираха Микаела Христова и Антония Тодорова.

При 13–14-годишните от Варна със сребро си тръгнаха :Мирела Косева и Сияна Павлова . Четвърти завършиха Преслава Пенчева и Цветелина Йоргова, а Александра Вакарелска и Делина Михайлова са седми.

Утре състезанията в Двореца на културата и спорта във Варна продължават с полуфиналите и финалите във всички дисциплини за Световната купа, както и с индивидуалните финали от международния турнир.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

  • 28 сеп 2025 | 10:15
  • 250
  • 0
Българска загуба в женския хандбал

Българска загуба в женския хандбал

  • 28 сеп 2025 | 03:33
  • 887
  • 0
Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

  • 27 сеп 2025 | 20:33
  • 767
  • 0
Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

  • 27 сеп 2025 | 20:01
  • 1045
  • 0
Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

  • 27 сеп 2025 | 18:19
  • 649
  • 0
Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

Защо "най-трудната задача в спорта" е да спечелиш Купа "Райдър" като гост

  • 27 сеп 2025 | 17:43
  • 431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17647
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132389
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61920
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4787
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2043
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2469
  • 3