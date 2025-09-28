Популярни
  Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1513
  • 0
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Нюкасъл и Арсенал ще се изправят един срещу друг в мач от шестия кръг на английската Премиър лийг. Двубоят ще се проведе в днешния 28-и септември (неделя) от 18:30 часа българско време на стадион "Сейнт Джеймсис Парк".

Това е важен мач и за двата отбора, като всеки ще опита да се изкачи в таблицата. Нюкасъл заема 15-то място в класирането с 6 точки от 5 изиграни мача с нулева голова разлика, след като за това време вкара и инкасира само по три гола. От друга страна, Арсенал се намира на 7-ма позиция с 10 точки и лондончани са длъжни да се възползват от вчерашните грешки на Челси и Лиъврпул. При победа "артилеристите" ще се изкачат еднолично на второто място с две точки от върха.

"Свраките" започнаха колебливо сезона и чак в четвъртия кръг записаха първата си победа. Оттогава насам обаче те започнаха да трупат точки, изиграха силен мач в Шампионската лига срещу Барселона, както и прогресираха напред в Карабао Къп. Арсенал пък редува силни и слаби игри, като срещу скромните съперници столичани се представят прилично, но до момента през кампанията те нямат успех срещу претендентите за върха. До този момент регистрираха загуба от Ливърпул с 0:1 и равенство срещу Манчестър Сити и сега ще имат шанс да запишат позитивен резултат срещу отбор, който през миналия сезон завърши в топ 5.

Историята на последните пет срещи между Нюкасъл и Арсенал показва интересен баланс с три победи за "свраките" и две за "топчиите". Последната им среща беше в контролен мач на 27.07.2025, когато Арсенал победи с 3:2, като Микел Мерино и Мартин Йодегор (от дузпа) бяха точни за лондончани, а Антъни Еланга и Джейкъб Мърфи отбелязаха за Нюкасъл. Преди това, в Премиър лийг на 18.05.2025, Арсенал спечели с 1:0 на "Емиратс" с гол на Деклан Райс. Нюкасъл обаче доминираше в двата полуфинални сблъсъка от Карабао Къп през 2025 г., печелейки с 2:0 на "Сейнт Джеймсис Парк" (голове на Джейкъб Мърфи и Антъни Гордън) и с 2:0 на "Емиратс" (голове на Александър Исак и Антъни Гордън), с общ резултат 4:0. В последния им мач в Премиър лийг на "Сейнт Джеймсис Парк" (02.11.2024), Нюкасъл спечели с 1:0 с гол на Александър Исак.

Джейкъб Мърфи се очертава като важен играч за Нюкасъл в предстоящия двубой. Крилото има една асистенция в първенството този сезон и създава постоянна заплаха за противниковите защити с 9 удара, от които 4 са били точни. Особено впечатляваща беше играта му срещу Уулвърхамптън, където записа асистенция и отправи 4 удара към вратата. Мърфи има успешна история срещу Арсенал, като е отбелязал гол и е направил асистенция в последните три срещи с "топчиите". Неговата скорост и способност да създава голови положения ще бъдат ключови за атаката на домакините. За Арсенал, Виктор Гьокерес се превръща в основна офанзивна сила с 3 гола в 5 мача от началото на сезона. Шведският нападател е особено опасен през второто полувреме, като повечето от очакваните му голове (0.73) идват след почивката. Впечатляващото му представяне срещу Лийдс, където отбеляза два гола, включително един от дузпа, показва неговата хладнокръвност пред вратата. Въпреки че Гьокерес все още няма опит срещу Нюкасъл, неговата способност да намира пространства в наказателното поле и да реализира голови положения го прави основна заплаха за защитата на домакините.

