Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

  • 28 сеп 2025 | 03:24
  • 1554
  • 0
Берое детронира Левски на турнир в Нови Сад

Мъжкият волейболен тим на Левски София отстъпи пред Берое в последния си мач от турнира "Мемориал Великана" в памет на именитите сръбски волейболисти Жарко Петрович и Радован Дабич, който се проведе в Нови Сад, Сърбия. В изцяло българския дуел момчетата на старши треньора Николай Желязков загубиха с 0:3 (22:25, 24:26, 20:25) от старозагорци и не успяха да защитят трофея, с който ликуваха в последните две издания.

Желязков даде шанс на младоците в състава, като почивка получиха капитанът Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Лазар Бучков и Юлиан Вайзиг.

Швейцарският диагонал записа общо 46 точки при победите над сръбските Спартак (Суботица) и Войводина.

В негово отсъствие най-резултатен за "сините" срещу Берое бе 16-годишният Димитър Пейчинов с 13 точки. С година по-големият Николай Николаев завърши с 11.

Така отборът на Берое спечели турнира, а тимът на Левски се нареди на второ място.

СНИМКИ: Волейболен клуб “Левски София”// Facebook

Следвай ни:

Още от Волейбол

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 18136
  • 32
Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

Водещи имена в съдийството ще ръководят финала между България и Италия

  • 28 сеп 2025 | 06:25
  • 6013
  • 1
Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

Марица загуби от Бешикташ, българският посланик изгледа на живо мача в Истанбул

  • 28 сеп 2025 | 03:13
  • 1339
  • 0
Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

  • 27 сеп 2025 | 20:24
  • 5106
  • 0
Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  • 27 сеп 2025 | 20:18
  • 12865
  • 0
Финалът на Световното по волейбол ще се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново

Финалът на Световното по волейбол ще се гледа на голям екран и в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Велико Търново

  • 27 сеп 2025 | 19:20
  • 2336
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 18136
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132814
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62435
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4918
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2100
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2553
  • 3