Равенство в Канада прекъсна победната серия на Интер Маями

Отборите на Торонто и Интер Маями направиха равенство 1:1 в среща от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.
С точката “чаплите” се доближиха на четири точки от лидера в Източната конференция Филаделфия Юниън. Звездният проект на Дейвид Бекъм все още е с мач по-малко, но вече няма шанс да спечели конференцията в редовния сезон, дори ако вземе мача си в запас, и ще трябва да разчита на грешка на лидера. Торонто пък е на 12-то място в таблицата и изостава на 17 точки от зоната на предварителните плейофи.
В срещата взеха участие всичките звезди на “чаплите” в лицето на Лионел Меси, Луис Суарес, Жорди Алба, Серхио Бускетс, както и попълнението от последния трансферен прозорец Родриго де Пол. За Суарес това бе втори мач след завръщането му от тежко наказание.
Гостите от Интер Маями поведоха в продължението на първото полувреме с гол на Тадео Аленде.
Домакините от Торонто изравниха в 60-тата минута с попадение на Джорже Михайлович, който десетина минути преди края на редовното време си изкара жълт картон.
Седем минути преди края Меси можеше да донесе победата за гостите след великолепно изпълнение на пряк свободен удар, но попадна ба вратарска намеса, която не му остави шансове.
Интер Маями вече е сигурен участник в плейофите и до края на редовния сезон ще опита да вземе максимума, за да заеме възможно най-високо място в класирането и да попадне на по-лек първи съперник в елиминационната фаза. Мачовете на “чаплите” са срещу Чикаго Файър (1.10), Ню Инглънд Революшън (5.10), Атланта Юнайтед (12.10) и Нешвил (19.10).