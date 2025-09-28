Равенство в Канада прекъсна победната серия на Интер Маями

Отборите на Торонто и Интер Маями направиха равенство 1:1 в среща от редовния сезон на американската Мейджър Лийг Сокър.

Final del partido en Toronto. 🇨🇦 pic.twitter.com/zPLPuxUe6x — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2025

С точката “чаплите” се доближиха на четири точки от лидера в Източната конференция Филаделфия Юниън. Звездният проект на Дейвид Бекъм все още е с мач по-малко, но вече няма шанс да спечели конференцията в редовния сезон, дори ако вземе мача си в запас, и ще трябва да разчита на грешка на лидера. Торонто пък е на 12-то място в таблицата и изостава на 17 точки от зоната на предварителните плейофи.

В срещата взеха участие всичките звезди на “чаплите” в лицето на Лионел Меси, Луис Суарес, Жорди Алба, Серхио Бускетс, както и попълнението от последния трансферен прозорец Родриго де Пол. За Суарес това бе втори мач след завръщането му от тежко наказание.

Our starters for this clash ⚔️ pic.twitter.com/sQGccyquqS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2025

Гостите от Интер Маями поведоха в продължението на първото полувреме с гол на Тадео Аленде.

Jordi Alba 🤝 Tadeo Allende@InterMiamiCF grab the lead right before half!



Alba's 11th assist of the season. Allende's 9th goal of the season. pic.twitter.com/76hvByE9vr — Major League Soccer (@MLS) September 27, 2025

Домакините от Торонто изравниха в 60-тата минута с попадение на Джорже Михайлович, който десетина минути преди края на редовното време си изкара жълт картон.

Little tap in to level us out ⚖️ pic.twitter.com/OykYNoaFow — Toronto FC (@TorontoFC) September 27, 2025

Седем минути преди края Меси можеше да донесе победата за гостите след великолепно изпълнение на пряк свободен удар, но попадна ба вратарска намеса, която не му остави шансове.

SJ with another big stop 🛑 pic.twitter.com/FQlFXwxgfg — Toronto FC (@TorontoFC) September 27, 2025

Интер Маями вече е сигурен участник в плейофите и до края на редовния сезон ще опита да вземе максимума, за да заеме възможно най-високо място в класирането и да попадне на по-лек първи съперник в елиминационната фаза. Мачовете на “чаплите” са срещу Чикаго Файър (1.10), Ню Инглънд Революшън (5.10), Атланта Юнайтед (12.10) и Нешвил (19.10).