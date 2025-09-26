Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  Иван Кочев: Тежка битка

Иван Кочев: Тежка битка

  • 26 сеп 2025 | 08:05
  • 2529
  • 0
Иван Кочев: Тежка битка

Утре Марица (Милево) играе с Атлетик в Куклен. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата в последния мач, ни дава самочувствие и ни задължава да продължим да работим усилено. Пред поредно изпитание сме. Атлетик е сериозен противник за всички в групата. Направи серия от поредни победи, които в един момент го изкачиха до върха в класирането. Нагласата ни е за тежка битка. Ще търсим максимума точки от двубоя. С такава амбиция излизаме за всеки мач. Много важно е и да играем добре“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

