Иван Кочев: Тежка битка

Утре Марица (Милево) играе с Атлетик в Куклен. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Победата в последния мач, ни дава самочувствие и ни задължава да продължим да работим усилено. Пред поредно изпитание сме. Атлетик е сериозен противник за всички в групата. Направи серия от поредни победи, които в един момент го изкачиха до върха в класирането. Нагласата ни е за тежка битка. Ще търсим максимума точки от двубоя. С такава амбиция излизаме за всеки мач. Много важно е и да играем добре“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).