Уулвърхамптън изненада Тотнъм насред Лондон, "шпорите" се спасиха в края

  27 сеп 2025 | 23:57
Отборите на Тотнъм и Уулвърхамптън направиха изненадващо реми 1:1 в срещата от 6-ия кръг на английската Премиър лийг. Това бе първи по-различен резултат за "вълците" от загубата, като те трябва д асъжаляват, че не си тръгнаха с пълния комплект точки, тъй като допуснаха изравняване в добавеното време. Те поведоха в началото на второто полувреме с гол на Сантяго Буено (54'), а крайният резултат оформи Жоао Палиня (90'+4').

По-рано през деня лидерът Ливърпул направи грешка при гостуването си на Кристъл Палас, губейки с 1:2, като загубените две точки попречиха на "шпорите" да доближат чувствително първото място. За "вълците" пък това бе първа точка от началото на шампионата, а те все още са закотвени на дъното и съвсем скоро трябва да започнат с победите, ако не искат да се отдалечат чувствително от "спасителния бряг".

Първият шанс в двубоя бе за Тотнъм бе в 15-ата минута, когато Мохамед Кудус засече центриране, но топката се отби в напречната греда. Малко по-късно пък Кудус прати топката във вратата на "вълците", но попадението не бе зачетено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. Четири минути преди края на първата част Лукас Бергвал стреля от воле, но на сантиметри над вратата, а още две минути по-късно Кудус направи поредния пропуск за лондончани.

"Вълците" се възползваха по перфектен начин от този развой и поведоха в началото на втората част. След центриране от корнер защитата на Тотнъм не успя да се справи с изчистването и с помощта на рикошет топката стигна до Сантиаго Буено, който я изправи във вратата на Викарио за 0:1 в 54-ата минута.

Четвърт час преди края на мача Уго Буено бе оставен непокрит в наказателното поле, но Викарио блесна с добро спасяване при изстрела на испанеца.

В четвъртата минута на добавеното време Пепе Сар намери Жоао Палиня, който донесе точката на Тотнъм.

Сега за лондончани предстои гостуване в Шампионската лига на Бодьо/Глимт (30.9) в повторение на полуфинала от Лига Европа миналия сезон, докато играчите на Уулвърхамптън ще почиват цяла седмица преди следващото си домакинство от шампионата срещу Брайтън (5.10).

