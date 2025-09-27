Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Тудор: Това бе един от най-силните ни мачове

Тудор: Това бе един от най-силните ни мачове

  • 27 сеп 2025 | 23:27
  • 1883
  • 0

Треньорът на Ювентус Игор Тудор бе със смесени чувства след равенството с Аталанта (1:1). Той вижда чашата като "наполовина пълна", тъй като тимът му избегна загубата, но пък не успя да стигне до успеха. Въпреки това той похвали отбора си и заяви, че това е бил един от най-силните мачове под негово ръководство.

"Виждам чашата наполовина пълна, защото направихме страхотно представяне, едно от най-добрите, откакто съм тук“, заяви Тудор.

Лошата новина за „старата госпожа“ е, че отново загуби стълба си в отбрана Глейсон Бремер поради мускулна контузия, след като той сам поиска да бъде сменен.

„Днес той игра срещу много силен нападател и изразходва много енергия, така че ще видим. Не мисля, че е сериозно, но моментът беше проблемен, тъй като не можах да пусна Джонатан Дейвид в последните минути“, смята специалистът.

Резерва измъкна Ювентус срещу Аталанта, трето поредно равенство за "бианконерите"
Резерва измъкна Ювентус срещу Аталанта, трето поредно равенство за "бианконерите"

Тудор беше притиснат с въпроси относно постоянните си промени в атака и халфовата линия.

„Имам трима централни нападатели и група играчи, които могат да подкрепят нападателя. Просто трябва да ги избирам мач за мач, като ги карам всички да играят в системата, която сме изградили. Имаме и Франсиско Консейсао, който ще бъде във форма и готов за Шампионската лига следващата седмица“, допълни хърватинът.

Накрая той коментира представянето на голмайстора Хуан Кабал и на младока Василие Аджич.

„Кабал работи добре от известно време, добър играч е, когото ценях още преди контузията, така че наистина се радвам за него. Аджич заслужи да започне като титуляр днес, беше малко муден и платихме за това, но това е част от процеса на съзряване. Той е играч, в когото наистина вярваме“, завърши Тудор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1605
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 2218
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1495
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 2019
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1765
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17991
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132677
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62274
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4876
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2085
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2526
  • 3