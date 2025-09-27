Тудор: Това бе един от най-силните ни мачове

Треньорът на Ювентус Игор Тудор бе със смесени чувства след равенството с Аталанта (1:1). Той вижда чашата като "наполовина пълна", тъй като тимът му избегна загубата, но пък не успя да стигне до успеха. Въпреки това той похвали отбора си и заяви, че това е бил един от най-силните мачове под негово ръководство.

"Виждам чашата наполовина пълна, защото направихме страхотно представяне, едно от най-добрите, откакто съм тук“, заяви Тудор.

Лошата новина за „старата госпожа“ е, че отново загуби стълба си в отбрана Глейсон Бремер поради мускулна контузия, след като той сам поиска да бъде сменен.

„Днес той игра срещу много силен нападател и изразходва много енергия, така че ще видим. Не мисля, че е сериозно, но моментът беше проблемен, тъй като не можах да пусна Джонатан Дейвид в последните минути“, смята специалистът.

Тудор беше притиснат с въпроси относно постоянните си промени в атака и халфовата линия.

„Имам трима централни нападатели и група играчи, които могат да подкрепят нападателя. Просто трябва да ги избирам мач за мач, като ги карам всички да играят в системата, която сме изградили. Имаме и Франсиско Консейсао, който ще бъде във форма и готов за Шампионската лига следващата седмица“, допълни хърватинът.

Накрая той коментира представянето на голмайстора Хуан Кабал и на младока Василие Аджич.

„Кабал работи добре от известно време, добър играч е, когото ценях още преди контузията, така че наистина се радвам за него. Аджич заслужи да започне като титуляр днес, беше малко муден и платихме за това, но това е част от процеса на съзряване. Той е играч, в когото наистина вярваме“, завърши Тудор.

