Резерва измъкна Ювентус срещу Аталанта, трето поредно равенство за "бианконерите"

Ювентус завърши само 1:1 в домакинството си на Аталанта в мач от петия кръг на Серия А. Гостите поведоха в добавеното време на първата част чрез Камалдин Сулемана (45+1’), а Хуан Кабал (78’) успя да изравни през втората част. Тимът на Иван Юрич пък завърши с човек по-малко, след като капитанът на отбора Мартен де Руун бе изгонен само две минути след допуснатото от тях попадение. Играчите на “Старата госпожа” изиграха силно първо полувреме, когато имаха няколко отлични шанса да поведат в резултата, но направиха редица пропуски. След почивката и допуснатото попадение те не показаха нужното старание, за да успеят да постигнат пълен обрат. Футболистите на Тудор успяха да наложат истински натиск едва в последния четвърт час, но това се оказа недостатъчно. По този начин те стигнаха до трето поредно равенство във всички турнири. От своя страна Аталанта остава непобеден в шампионата през тази кампания.

Срещата започна вихрено за домакините, които още във втората минута нацелиха гредата след изстрел с глава на Пиер Калулу. Само две по-късно Тюн Копмайнерс демонстрира срещу бившия си тим и влезе в пеналта, но изстрелът му бе блокиран отлично от Марко Карнезеки. В осмата минута Бремер не успя да засече добро центриране. В 17-ата минута дебютиращият като титуляр Аджич отправи опасен изстрел, но отново Карнезеки се намеси добре и се стигна само до корнер. Две по-късно Кефрен Тюрам също стреля опасно и след рикошет в тялото на бранител за малко да се окаже в мрежата на тръгналия към левия ъгъл страж. Футболистите на Юве пресираха доста високо и често успяваха да отнемат топката високо по терена, като не даваха много възможности на противника да атакува.

Едва след изминаването на средата на първото полувреме играчите на Аталанта успяха да изнесат топката за малко по-продължителен период в противниковата половина. Малко преди изтичането на половин час игра централният бранител Джимсити засече с глава центриране от корнер, но кълбото премина покрай напречната греда. В 32-ата минута футболист на “бианконерите” падна в наказателното поле на “Богинята”, след което последваха претенции за дузпа, но те бяха подминати от съдията. В 34-ата минута Василие Аджич изпълни фал от много изгодна позиция, но отново вратарят на домакините спаси. В 38-ата минута Камалдин Сулемана влезе опасно в пеналта на домакините, но бе блокиран и спечели само корнер. Футболистите на Иван Юрич успяха да излязат напред в резултата в последната минута на редовното време на първата част, когато топката бе отнета в средата на терена на младока Аджич, именно Сулемана напредна отлично, смени посоката и търкулна топката в мрежата на Ди Грегорио за 0:1.

Втората част на двубоя започна с отлично подаване на Никола Кръстович към Пашалич в наказателното поле, но ударът на хърватина не намери рамката на вратата. От своя страна “бианконерите” се задържаха в половината на противника, но им липсваше острота и търсене на последния пас. След час игра нов опасен удар бе спасен от Микеле Ди Грегорио, а гостите изглеждаха доста по-близо до второ попадение, отколкото домакините до изравнително такова. Игор Тудор опита да направи промени в своя тим, за да внесе малко повече енергия и скорост, вкарвайки в игра Уестър Маккени, Жоао Марио, Едон Жегрова и Душан Влахович. Постепенно футболистите на Аталанта се прибраха твърде дълбоко в своята половина и започнаха да се защитават от вътрешността на наказателното поле. Отбраната се справяше добре, но в 80-ата минута едно ниско подаване в пеналта доведе до сериозна грешка на няколко играчи на гостите, топката достигна до Хуан Кабал, който отблизо нямаше как да сбърка за 1:1.

Почти веднага след подновяването на играта пък капитанът на “Богинята” Мартен Де Роон направи фал, който му донесе втори жълт картон и съответно отстраняването от игра десетина минути преди края на редовното време.

В 88-ата минута “старата госпожа” бе много близо до ново попадение, но Уестън Маккени нанесе слаб удар и Карнезеки спаси. В последните минути и добавеното време играчите на Игор Тудор продължиха да вкарват топката в наказателното поле, но така и не се стигна до нещо по-опасно, а в крайна сметка двата тима разделиха точките.

Снимки: Gettyimages