Асано изведе Майорка до първа победа

Майорка записа първа победа от началото на сезона, след като спечели с 1:0 домакинството си на Алавес. Единственото попадение в мача реализира Такума Асано в 37-ата минута.

Двата отбора не създадоха много през първото полувреме. Голът падна след великолепна комбинация и двойно между Асано и Доменех. След почивката Алавес взе инициативата и имаше предимство. Аленя пропусна добра възможност, а Лео Роман трябваше да се намесва решително няколко пъти.

Успехът не извади Майорка от зоната на изпадащите, но тимът поне вече не е на последно място. Алавес е десети с осем точки.

Снимки: Imago