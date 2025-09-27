Популярни
  Слот: В тази лига трябва да се защитаваш по-добре при статични положения, ако искаш да имаш успех

Слот: В тази лига трябва да се защитаваш по-добре при статични положения, ако искаш да имаш успех

  • 27 сеп 2025 | 20:06
  • 5427
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира проблемите на шампионите в мача срещу Кристъл Палас, в който мърсисайдци допуснаха и първата си загуба през този сезон.

"Много трудно първо полувреме. Те се справиха наистина добре и заслужаваха да поведат с 1:0, а ние имахме късмет, че резултатът беше само 1:0. Второто полувреме беше обратното. Отне ни известно време преди да вкараме. Все пак го направихме няколко минути преди края. Но те спечелиха след втори гол след статично положение. Ако един отбор иска да е конкурентен в тази лига, му е нужен положителен баланс при статичните положения. През миналия сезон това бе една от много силните ни страни. От началото на този допуснахме два гола от статични положения срещу Нюкасъл и два тук. В тази лига все повече се набляга на статичните положения.

Стилът на Кристъл Палас пасва много добре на играчите, които имат. Имат нисък блок с бързи играчи в контраатаките и висок нападател в лицето на Матета. Имахме много проблеми през първото полувреме. През останалото време имахме контрол над топката, но беше много трудно да се преодолее този нисък блок.

Никога не е добре да допуснеш гол в добавеното време, но имаше смяна, така че удължаването на времето с половин минута беше справедливо. Трябва да проверя кога точно са ни вкарали, но така или иначе ние трябва да се защитаваме много по-добре при такъв тъч. Вземаме си поука от всеки двубой, а можем да извлечем още повече от мач като този”, заяви Слот.

Снимки: Imago

