Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

  • 27 сеп 2025 | 18:49
  • 926
  • 0
Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас, който се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в японската столица Токио след победа с 6:4, 6:3 над белгиеца Зизу Бергс, отдаде дължимото на своя физиотерапевт на фона на опасения та за контузия на глезена.

Водачът в световната ранглиста Алкарас се приземи неловко на левия си глезен по време на първия си двубой от надпреварата в четвъртък и не беше сигурен как ще се чувства срещу Бергс.

Испанецът се представи добре, казвайки, че "може да играе нормално" и си осигури двубой срещу американеца Брандън Накашима в следващия кръг.

"Беше трудно. Наистина важен ден и половина. Трябваше да се възстановя възможно най-добре", коментира Алкарас, когато бе попитан за глезена му.

"Казвал съм го и преди и ще го кажа отново - имам най-добрия физиотерапевт в света, на когото имам 100% доверие", добави испанският тенисист, цитиран от агенция АП.

"Работата, която той свърши за глезена, беше страхотна. Можех да играя нормално, което е чудесно. Понякога се притеснявах за някои движения, когато усещах глезена, но като цяло играх страхотен тенис, страхотен мач", завърши Карлос Алкарас.

Следвай ни:

Още от Тенис

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

Премиерът Желязков: Една огромна благодарност към нашия национален отбор

  • 27 сеп 2025 | 18:44
  • 914
  • 0
Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

  • 27 сеп 2025 | 17:55
  • 979
  • 0
Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

Антъни Генов е шампион на двойки в Будапеща

  • 27 сеп 2025 | 17:20
  • 837
  • 0
Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

  • 27 сеп 2025 | 16:53
  • 879
  • 0
Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

Швьонтек даде три гейма на китайка в Пекин

  • 27 сеп 2025 | 16:21
  • 573
  • 0
Топалова изпусна мачбол и отпадна във Франция

Топалова изпусна мачбол и отпадна във Франция

  • 27 сеп 2025 | 16:08
  • 1367
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17523
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132292
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61801
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4761
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2032
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2454
  • 3