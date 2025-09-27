Карлос Алкарас е 1/4-финалист в Токио

Карлос Алкарас, който се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в японската столица Токио след победа с 6:4, 6:3 над белгиеца Зизу Бергс, отдаде дължимото на своя физиотерапевт на фона на опасения та за контузия на глезена.

Водачът в световната ранглиста Алкарас се приземи неловко на левия си глезен по време на първия си двубой от надпреварата в четвъртък и не беше сигурен как ще се чувства срещу Бергс.

Carlos keeps cooking 🔥



The ATP No. 1 defeats Bergs 6-4 6-3 to book the last Tokyo quarter-final spot!@carlosalcaraz #kinoshitajotennis pic.twitter.com/WDOeywc9qC — Tennis TV (@TennisTV) September 27, 2025

Испанецът се представи добре, казвайки, че "може да играе нормално" и си осигури двубой срещу американеца Брандън Накашима в следващия кръг.

"Беше трудно. Наистина важен ден и половина. Трябваше да се възстановя възможно най-добре", коментира Алкарас, когато бе попитан за глезена му.

"Казвал съм го и преди и ще го кажа отново - имам най-добрия физиотерапевт в света, на когото имам 100% доверие", добави испанският тенисист, цитиран от агенция АП.

"Работата, която той свърши за глезена, беше страхотна. Можех да играя нормално, което е чудесно. Понякога се притеснявах за някои движения, когато усещах глезена, но като цяло играх страхотен тенис, страхотен мач", завърши Карлос Алкарас.