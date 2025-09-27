Популярни
  Радукану щастлива, че отново побеждава след трудната минала седмица

  • 27 сеп 2025 | 17:55
Британската тенисистка Ема Радукану, която победи Кристина Букса (Испания) с 6:3, 6:3 в първия си двубой от турнира в китайската столица Пекин и се класира за третия кръг, призна, че успехът не е дошъл лесно, пише агенция DPA.

Победата беше специална за Радукану, чиято майка е от Китай, като тя изглеждаше забележимо по-щастлива, отколкото миналата седмица в Република Корея.

"Беше супер трудно. Кристина играеше невероятно", каза Ема Радукану пред Sky Sports.

"Много съм щастлива, че преодолях това и се възстанових след трудната минала седмица. Наистина искам да се представя добре тук. Аз съм наполовина китайка, така че е страхотно да се върна", коментира още представителката на Великобритания.

В следващия кръг 30-ата поставена Ема Радукану ще излезе срещу петата в схемата Джесика Пегула от САЩ.

