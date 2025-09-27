Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа в Унгария

Популярни
  • 27 сеп 2025 | 17:47
Кевин Пенев спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария). Българският национал изигра стабилно съчетанието си, което беше оценено от съдиите с 13.600 точки.

Титлата с 13.900 точки заслужи представителят на Казахстан Дмитрий Патанин, а бронзът остана за израелеца Артьом Долгопят, олимпийски шампион от Токио 2021 и сребърен медалист от Париж 2024, който получи 13.200 точки.

В женската надпревара Валентина Георгиева завърши пета на финала на прескок. Двукратната европейска сребърна медалистка и пета на Олимпиадата в Париж 2024 постигна общо 12.650 точки (13.100 за първи и 12.200 за втори прескок), които не ѝ достигнаха за медал.

Състезанията продължават и утре, когато на финала на прескок при мъжете ще участва Еди Пенев, който влиза с пета по сила оценка от квалификациите.

