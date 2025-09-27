Хетафе проспа едно полувреме срещу Леванте и взе само точка

Хетафе пропусна възможността да затвърди силния си старт с нова победа и се задоволи само с точката срещу Леванте, след като двата отбора направиха 1:1 на "Колисеум Алфонсо Перес”.

Домакините изиграха неочаквано слабо първо полувреме, в което не успяха да създадат нищо опасно пред вратата на гостите. Иван Ромеро пропусна една добра ситуация за Левенте, но в 26-ата минута именно той откри резултата. Бруге добре овладя дълго подаване, след което се обърна и пусна към Ромеро, който стреля под плонжа на вратаря за 0:1.

Хетафе започна по-добре второто полувреме. В началото Матю Райън спаси последователно удари на Санкрис и Коба де Коста. В 57-ата минута Хуан Иглесиас изравни. Абкар свали с глава центриране отляво, а испанецът протегна крак и засече отблизо за 1:1.

Домакините натиснаха в търсене на пълен обрат, но така и не успяха да стигнат до нов гол. За Леванте това бе пета точка от началото на сезона.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages