  Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

  • 27 сеп 2025 | 16:53
Лоренцо Музети се извини на китайската публика за свои коментари след мач

Италианецът Лоренцо Музети стана поредната тенис звезда, която трябваше да се извини на китайските фенове, пише агенция АП.

"Наистина съжалявам. Дълбоко ви уважавам, чувствам се като у дома си тук и ценя топлината и добротата, които винаги съм получавал от вас", каза 23-годишният Музети в съобщение, публикувано днес в социалните мрежи.

Четвъртият в схемата Лоренцо Музети победи на старта на турнира в Пекин французина Джовани Мпечи Перикар със 7:6(3), 6:7(4), 6:4 и се класира за втория кръг.

Италианският тенисист беше раздразнен от кашляне сред публиката по време срещата с Мпечи Перикар.

"Бих искал искрено да се извиня за това, което казах в разочарованието си вчера по време на мача", написа Музети в социалната платформа "Инстаграм".

"Думите ми бяха насочени само към няколко души от публиката, които кашляха многократно и нарушаваха играта. Те никога, по никакъв начин, не бяха предназначени за китайския народ. Случи се в момент на стрес и напрежение във втория тайбрек, но въпреки всичко, това не може да бъде извинение", добави тенисистът.

"Осъзнавам, че начинът, по който се изразих, беше грешен и неподходящ и нарани чувствата на много китайски фенове", завърши Лоренцо Музети.

На 17 септември американската тенисистка Тейлър Таунзенд се извини за свои пренебрежителни коментари за китайската храна преди мача между Съединените щати и Казахстан във финалите за "Били Джийн Кинг Къп" в Шънчжън.

