32 пилоти ще се състезават в планинско „Враца“

32 пилоти стартират днес в тренировъчните маншове на планинското състезание „Враца“, III кръг от националния шампионат. Трасето е към пещерата Леденика, а състезателните маншове започват утре сутрин.

Фаворит за победата е Пламен Камбуров (Шкода Фабия, НС1), който спечели всички маншове в предишния кръг в Лясковец и се опитва да догони лидера в класирането Димитър Кондев (Хонда Сивик, НС3, на снимката).

Кондев води с 51 точки, а Камбуров е трети във временното класиране с 30 точки, като пред него е и Венцислав Цонев (Пежо 106, НС4), като Кондев и Цонев са и лидери в класовете си след първите две състезания. А Цонев завърши и 4-и в генералното класиране в Лясковец, където спечели в НС4.

Първият състезателен манш започва утре в 10:30 часа, като общо маншовете ще са три.

Снимки: Sportal.bg