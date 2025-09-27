32 пилоти ще се състезават в планинско „Враца“

Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 27 сеп 2025 | 15:13
32 пилоти стартират днес в тренировъчните маншове на планинското състезание „Враца“, III кръг от националния шампионат. Трасето е към пещерата Леденика, а състезателните маншове започват утре сутрин.

Фаворит за победата е Пламен Камбуров (Шкода Фабия, НС1), който спечели всички маншове в предишния кръг в Лясковец и се опитва да догони лидера в класирането Димитър Кондев (Хонда Сивик, НС3, на снимката).

Димитър Кондев: Направих фалстарт и трябваше да избия наказанието
Кондев води с 51 точки, а Камбуров е трети във временното класиране с 30 точки, като пред него е и Венцислав Цонев (Пежо 106, НС4), като Кондев и Цонев са и лидери в класовете си след първите две състезания. А Цонев завърши и 4-и в генералното класиране в Лясковец, където спечели в НС4.

Първият състезателен манш започва утре в 10:30 часа, като общо маншовете ще са три.

