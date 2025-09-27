Лиа Любенова завърши 24-та на Гран При в Баку

Лиа Любенова завърши на 24-о място в крайното класиране при девойките на турнира по фигурно пързаляне от сериите Гран При в Баку (Азрбайджан).

Възпитаничката на Даниела Величкова и клуб Елит е със сбор от 112.88 точки, след като беше 23-а в кратката и 24-а във волната програма.

Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

Тя изигра предпазливо волната си програма по отношение на техническите елементи, но получи добри оценки за компоненти.

Златния медал спечели корейката Юсеон Ким със 185.99 точки. Тя бе четвърта в кратката програма, но спечели волната, в която бе включила и троен аксел, и това й бе достатъчно за победата.