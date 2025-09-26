Деян Михайлов завърши 14-ти на Гран при по фигурно пързаляне

Деян Михайлов завърши на 14-о място при юношите на турнира от сериите Гран При по фигурно пързаляне в Баку (Азербайджан).

Българинът, който отскоро се подготвя при Андрей Лутай в клуб Танци на лед Денкова-Стависки, събра 154.83 точки, след като беше 13-и в кратката и 15-и във волната програма.

Златното отличие спечели световният вицешампион при юношите Минкю Сео от Република Корея с 236.45 точки.

В надпреварата при девойките участва Лия Любенова, която е 23-а след кратката програма. По-късно тя тя ще участва и във волната.