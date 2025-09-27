Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Апелативната комисия на БФС отхвърли 11 жалби срещу наказанието за нерегламентирани залагания

Апелативната комисия на БФС отхвърли 11 жалби срещу наказанието за нерегламентирани залагания

  • 27 сеп 2025 | 02:21
  • 1890
  • 0

Апелативната комисия на Българския футболен съюз (БФС) отхвърли жалбите на 11 футболисти, които бяха санкционирани от Дисциплинарната комисия на централата за нерегламентирано залагане на български събития.

Решението на Дисциплинарната комисия на БФС беше взето на закрито заседание на 16-и септември, като бяха наложени глоби от по 10 хиляди лева на всеки футболист, който е залагал в букмейкърски къщи на български футболни мачове. Общо 46 човека са санкционирани.

Според правилата, футболистите нямат право на подобна дейност.

БФС, МВР и НАП с подробности за футболистите, залагали на български мачове
БФС, МВР и НАП с подробности за футболистите, залагали на български мачове

В рамките на една седмица те имаха право да обжалват и Апелативната комисия се събра днес, но нито едно писмо на наказаните не беше удовлетворено. Така пред играчите има три варианта – да платят глобата и да се върнат на терена максимално бързо, да търсят правата си в граждански съд или пък направо да прекратят дейността си.

"Днес бе проведено заседание на Апелативната комисия при БФС. Бяха разгледани жалби от 11 лица, наказани с Решение на ДК от 16.09.2025 г. Апелативната комисия, след като се запозна с обстоятелствата по жалбите и разгледа всяка отделно по същество, реши, че оставя без уважение подадените жалби и потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 16.09.2025 г., като правилно и законосъобразно. Жалбоподателите са уведомени за решението. Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване", се казва в решението на Апелативната комисия.

