  • 27 сеп 2025 | 05:02
Джоел Ембийд не разкри подробности за възстановяването си

Баскетболистът Джоел Ембийд не предостави подробности за възстановяването си и завръщането в състава на Филаделфия 76ърс, но контузеният център каза, че има план да играе след операцията на коляното, която претърпя през април.

"Целта е да играя постоянно", коментира Ембийд.

Двукратният водещ реализатор в Националната баскетболна асоциация (НБА) претърпя операция на лявото коляно през април след сезон, изпълнен с контузии, който го ограничи до участие в само 19 мача. Той отпадна от сметките в края на февруари, след като до тогава записваше средно по 23.8 точки, 8.2 борби и 4.5 асистенции.

"Имах толкова много контузии. Единственото нещо, което винаги съм си казвал, е, че не мога да се откажа", заяви 31-годишният баскетболист.

Джоел Ембийд изигра само 58 мача от редовния сезон и седем срещи от плей-ин турнир/плейофи, откакто спечели отличието за Най-полезен състезател в НБА през сезон 2022/2023.

"Искам да играя. Искам да играя във всеки мач", увери Ембийд, който се е сблъсквал с множество контузии още преди да влезе в НБА.

"Мисля, че занапред просто ще се вслушвам в това, което ми казва тялото ми. Ще бъда честен и ще кажа, че понякога ще бъде непредсказуемо и това е добре. Ще работим с това", добави роденият в Камерун баскетболист.

Снимки: Imago

