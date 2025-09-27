Джоел Ембийд не разкри подробности за възстановяването си

Баскетболистът Джоел Ембийд не предостави подробности за възстановяването си и завръщането в състава на Филаделфия 76ърс, но контузеният център каза, че има план да играе след операцията на коляното, която претърпя през април.

"Целта е да играя постоянно", коментира Ембийд.

Двукратният водещ реализатор в Националната баскетболна асоциация (НБА) претърпя операция на лявото коляно през април след сезон, изпълнен с контузии, който го ограничи до участие в само 19 мача. Той отпадна от сметките в края на февруари, след като до тогава записваше средно по 23.8 точки, 8.2 борби и 4.5 асистенции.

"Имах толкова много контузии. Единственото нещо, което винаги съм си казвал, е, че не мога да се откажа", заяви 31-годишният баскетболист.

Philadelphia 76ers center Joel Embiid provides an update on his health entering his 10th season at age 31:



“I feel pretty good. We made a lot of progress over the last couple months. We got a plan in place…Everything is on schedule…There’s not necessarily an expectation.” pic.twitter.com/NGtWkJBL6t — SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) September 26, 2025

Джоел Ембийд изигра само 58 мача от редовния сезон и седем срещи от плей-ин турнир/плейофи, откакто спечели отличието за Най-полезен състезател в НБА през сезон 2022/2023.

"Искам да играя. Искам да играя във всеки мач", увери Ембийд, който се е сблъсквал с множество контузии още преди да влезе в НБА.

"Мисля, че занапред просто ще се вслушвам в това, което ми казва тялото ми. Ще бъда честен и ще кажа, че понякога ще бъде непредсказуемо и това е добре. Ще работим с това", добави роденият в Камерун баскетболист.

Следвай ни:

Снимки: Imago