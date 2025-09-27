Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски с втора победа на турнира в Нови Сад

  • 27 сеп 2025 | 01:33
  • 1584
  • 0
Убедителна победа срещу домакина Войводина постигна мъжкият волейболен тим на Левски София във втория си мач от турнира "Мемориал Великана" в памет на именитите сръбски волейболисти Жарко Петрович и Радован Дабич в Нови Сад.

Състезателите на старши треньора Николай Желязков спечелиха с 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) и се приближиха до защита на трофея, с който ликуваха в последните две издания на приятелската надпревара.

Най-резултатен за "сините" отново бе швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг, който завърши с 22 точки (3 аса, 2 блока). Тодор Скримов добави 12 точки (1 блок).

В първата си среща волейболистите на Левски надвиха 3:2 сръбския Спартак (Суботица), а утре завършват участието си на турнира с двубой срещу Берое. 

