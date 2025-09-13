Левски и Берое 2016 ще участват на международен турнир в Нови Сад

Два български отбора - шампионът Левски София и завършилият на четвърто място Берое 2016 (Стара Загора) ще участват на традиционния международен турнир "Мемориал Великана" в Нови Сад, който е в памет на именитите волейболисти Жарко Петрович и Радован Дабич.

Надпреварата е от 25 до 27 септември с участието на четири тима – домакините от Войводина (Нови Сад), ОК Спартак (Суботица) Левски София и Берое 2016. Играе се по системата всеки срещу всеки в три дни.

Турнирът е част от подготовката на двата български представителя за новия сезон в родния елит и на европейска сцена. „Сините“ ще участват във втори кръг на на квалификации за влизане в груповата фаза на Шампионска лига. От своя страна беройци ще играят в третия по сила европейски турнир – за Купата на претендентите (Challenge Cup).

И двата състава започнаха подготовка още през август, като бяха първите, които подновиха тренировъчен процес. Левски и Берое 2016 ще се срещнат в директен двубой в последния ден на турнира, 27 септември, от 17:30 часа.

Програма на турнира в Нови Сад (часовете са българско време):

25.09.2025

17:30 ч: ОК Спартак (Суботица) – Левски София

19:30 ч: Войводина (Нови Сад) – Берое 2016

26.09.2025

17:30 ч: Берое 2016 – ОК Спартак (Суботица)

19:30 ч: Войводина (Нови Сад) – Левски София

27.09.2025

17:30 ч: Левски София – Берое 2016

19:30 ч: Войводина (Нови Сад) – ОК Спартак (Суботица)

За Левски това е трето поредно участие в Мемориалния турнир, като родният шампион спечели последните две издания и сега ще защитава отново трофея. През миналата 2024 година, на финала на надпреварата, "сините" са наложиха с 3:1 (25:19, 20:25, 26:24, 25:17) над румънския Аркада (Галац).