Марсилия оглави класирането след късен обрат

Марсилия постигна драматична победа с 2:1 срещу Страсбург в откриващия мач от 6-ия кръг в Лига 1. Отборът на Роберто Де Дзерби направи обрат в последнитя четвърт час с попадения на Пиер-Емерик Обамеянг и Майкъл Мурийо, като по този начин се изравни по точки с Монако, Пари Сен Жермен, Лион и днешния си съперник, но оглави класирането благодарение на по-добрата си голова разлика.

Успехът на ОМ дойде седмица след победата с 1:0 над ПСЖ. Преди това тимът игра силно и при визитата на Реал Мадрид в Шампионската лига, но загуби с 1:2. Страсбург също беше в добра форма, а днес пропусна няколко чисти положения, с които можеше да си осигури трите точки.

Домакините вкараха гол в 17-ата минута чрез Емануел Емега, но той беше отменен заради засада. Елзасци все пак откриха резултата в началото на второто полувреме. Появилият се като резерва Абдул Уатара получи пас от Емега и необезпокояван прати топката в опразнената врата.

Де Дзерби реагира с пускането в игра на Емерсон Палмиери, Мейсън Грийнууд и Пиер-Емерик Обамеянг. Атаките на Марсилия станаха по-опасни, но Страсбург можеше да реши всичко в свпоя полза, ако не бяха пропуските на привлечения през лятото за 16,5 млн. евро Хоакин Паничели.

Изравняването дойде в 78-ата минута след груба грешка в защитата на домакините. Майк Пендерс отрази първия изстрел на Обамеянг, но нямаше какво да стори при добавката.

В добавеното време Бенжамен Павар центрира от десния фланг, а Емерсон Палмиери уцели гредата. Топката отиде на крака на Майкъл Мурийо и панамецът донесе победата на ОМ.

Снимки: Imago