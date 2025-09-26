Тотнъм ще е без Соланке и Коло Муани за гостуването на Уулвс

Полузащитникът Папе Матар Сар отново е на разположение, след като в сряда беше изваден от състава за мача за Купата на Лигата като предпазна мярка. В същото време нападателите Доминик Соланке и Рандал Коло Муани се нуждаят от още време, за да се възстановят напълно, заяви днес на пресконференция мениджърът на шпорите Томас Франк.

Сенегалецът Сар, който вкара гол при успеха с 3:0 над Уест Хам по-рано този месец, пропусна мача в сряда с Донкастър за Купата на Лигата заради разтежение на бедрото. "Всички от мача в сряда са на разположение. Да извадя Папе Сар от тази среща беше просто предпазна мярка и той тренира на пълни обороти днес, така че сме позитивно настроени за участието му“, каза още Франк, а тимът му се подготвя за гостуване на Уулвърхямптън в събота.

Френският нападател Коло Муани, който се присъедини в началото на месеца под наем от Пари Сен Жермен, има натъртване от сблъсък със същия Сар по време на тренировка. Контузията отшумява, но бавно и лекарите са предпазливи. "Случи се по време на тренировка. Мисля, че Папе се блъсна в него, така че трябва да обвинявате Папе. Този тип контузии може да се проточат, но може и да се оправят бързо“, обясни мениджърът.

🎙️| Thomas Frank on facing Wolves:



“This is a team the last five times we haven't been able to beat. We need to come flying out, be ready for it, have the fans behind us - they need to back us in every second of the game. I am confident we will perform.” pic.twitter.com/okLkqribsR — The Spurs Express (@TheSpursExpress) September 26, 2025

Соланке, който получи нараняване на глезена миналия месец, се възстановява добре, но също по-бавно от очакваното, каза още специалистът. Футболистът днес не е тренирал, също като превенция, но през седмицата е натоварил достатъчно тялото си.

Тотнъм е е на трето място в английската Висша лига с 10 точки от пет мача имат актив колкото Арсенал и изостава на 5 от лидера Ливърпул. Съперникът им Уулвърхамптън е на дъното и няма победа за първенство, докато за Купата на Лигата спечели и има повишаване на настроението в съблекалнята.

Датският треньор Франк, който пристигна в отбора през юни, не подценява ситуацията и смята, че Уулвс могат да създадат доста проблеми. "Всички са наясно, че не са имали най-добрия си старт по отношение на точки. Мачовете им бяха много оспорвани. Това е отбор, който не успяхме да победим през последните пет пъти“, каза Франк.