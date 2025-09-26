Административният борд на FIVB избра домакините на две Световни първенства

Административният борд на FIVB, в който е и президентът на БФВ Любомир Ганев, избра домакините на две Световни първенства. Шефовете на световния волейбол се събраха на заседание в Манила, където в неделя ще бъде определен новият шампион. България ще играе полуфинал срещу Чехия, а Италия и Полша ще спорят за второто място в големия мач за титлата.

За първи път в историята бордът на FIVB даде шанс на Северна Америка и Средния Изток да бъдат домакини на голямото волейболно шоу. През 2027 година женският Мондиал ще се проведе в САЩ и Канада, докато Катар ще приеме мъжкото Световно първенство през 2029 година. Още преди беше ясно, че Полша ще бъде домакин на Мондиал 2027.

"Горди сме да обявим не една, а три великолепни държави, които ще приемат Световни първенства C каза Фабио Азеведо, президент на FIVB. - Волейболният свят разширява своята география и това е един прекрасен начин да интегрираме нови фенове и да споделим стойностите на волейбола. Напълно вярваме и сме сигурни, че домакините ще следват нашето мото "Заедно като един".

Ганев ще присъства на всички четири мача до края на Световното първенство във Филипините. Битките ще започнат с двубоя на България срещу Чехия в събота от 9:30 часа.

(АРХИВ) България е сред четирите най-добри в света по волейбол – А1 и MAX Sport споделят емоцията с цяла България