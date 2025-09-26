Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пети международен турнир по баскетбол на колички "София-Балкан" ще се проведе през уикенда

  • 26 сеп 2025 | 19:22
За пета поредна година отборът по баскетбол на колички София-Балкан организира международен турнир в София. Надпреварата ще се проведе на 27 и 28 септември в спортен комплекс Горна Малина, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Тази година участие ще вземат отборите на Проклиник Истанбул (Турция), Тузла Беледиеси (Турция), Хемпшир Хариърс (Англия), Пансерайкос (Гърция) и Кавала (Гърция).

Съставите ще бъдат разделени в две групи, като в група А са София-Балкан, Пансерайкос и Тузла, а в група Б попаднаха Хемпшир, Кавала и Проклиник Истанбул.

В събота ще протече груповата фаза на турнира, а в неделя предстоят са двубоите за призовите места.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на "София - Европейска столица на спорта" и в партньорство с Българската федерация по баскетбол.

