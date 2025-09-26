Зверев и Музети се класираха за втория кръг на турнира в Пекин

Поставените под номер 2 и номер 4 в схемата Александър Зверев и Лоренцо Музети станаха последните двама участници, които си осигуриха място във втория кръг на турнира на твърда настилка в Пекин от сериите АТП 500.

В последната среща от програмата за деня Зверев победи с 6:4, 6:3 италианеца Лоренцо Сонего.

След равностойно начало на мача, в което и двамата тенисисти взеха първите си четири подавания, Зверев направи пробив в десетия гейм, с който затвори първата част. Това му даде допълнителна увереност и германецът бързо успя да натрупа преднина от 5:1 гейма във втория сет, която подсигури победата му.

Във втория кръг Зверев ще играе с французина Корентен Муте, който елиминира след 6:4, 7:5 Талон Грийкспор от Нидерландия.

Повече трудности срещна четвъртият в схемата Музети, който на старта надделя със 7:6(3), 6:7(4), 6:4 над французина Джовани Мпечи Перикар.

Музети трудно се справяше с мощните сервиси на Мпечи Перикар, който приключи срещата с 14 аса и 38 печеливши удара, но в дългите разигравания предимството бе за италианеца, който успя да вземе срещата, въпреки че направи само четири аса и само 20 завършващи изстрела.

Следващият противник на Музети отново ще бъде французин. Това е ветеранът Адриан Манарино, като балансът помежду им е по една победа и за двамата.