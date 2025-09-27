Популярни
Челси поглежда към челните позиции

Челси поглежда към челните позиции

Челси и Брайтън ще се изправят един срещу друг в мач от шестия кръг на Премиър лийг днес от 17:00 часа на "Стамфорд Бридж". Двубоят ще бъде ръководен от Саймън Хупър. Домакините ще търсят победа, за да затвърдят позициите си в горната част на таблицата, докато гостите се надяват да се отдалечат от опасната зона.

Челси заема шестата позиция в класирането с 8 точки от 5 изиграни мача, като отборът има голова разлика 10:5. "Сините" са на 4 точки от лидера Ливърпул, който е безгрешен до момента. Брайтън се намира на 14-то място с 5 точки от същия брой мачове. "Чайките" имат нужда от положителен резултат, за да се отдалечат от зоната на изпадащите, от която ги делят само 3 точки.

Челси влиза в двубоя след победа с 2:1 срещу Линкълн Сити в "Карабао Къп", но преди това претърпя две последователни загуби - от Манчестър Юнайтед с 1:2 в Премиър лийг и от Байерн (Мюнхен) с 1:3 в Шампионска лига.

Брайтън също показва непостоянна форма, като последният мач на тима беше впечатляваща победа с 6:0 над Барнзли в "Карабао Къп". Преди това "чайките" завършиха 2:2 с Тотнъм, загубиха с 1:2 от Борнемут и изненадаха Манчестър Сити с победа с 2:1.

Последните пет срещи между двата отбора показват интересна динамика. Най-скорошният им сблъсък беше на 14 февруари, когато Брайтън разгроми "сините" с 3:0 на "Амекс Стейдиъм" в мач от Премиър лийг с голове на Каору Митома и Янкуба Минте. Само седмица по-рано Брайтън отново победи Челси, този път с 2:1 в мач от ФА Къп с голове на Жоржиньо Рютер и Каору Митома.

Преди тези две срещи Челси имаше пет последователни успеха срещу "чайките", четири от които на "Стамфорд Бридж".

Жоао Педро е основната заплаха в атаката на Челси този сезон. Бразилският нападател има 2 гола и 3 асистенции в първите 5 мача от Премиър лийг, като демонстрира отлична ефективност пред вратата. Особено впечатляващо беше представянето му срещу Уест Хам, където отбеляза гол и направи две асистенции, получавайки висока оценка за играта си.

Жоржиньо Рютер пък впечатлява с представянето си за Брайтън. Французинът направи една асистенция в 4 мача този сезон, но статистиката не отразява напълно неговото влияние върху играта. Той блесна най-силно в последния мач срещу Тотнъм. Рютер има хубави спомени срещу Челси, с 2 гола и 1 асистенция в 3 предишни срещи, включително попадение на "Стамфорд Бридж" миналия сезон.

Снимки: Gettyimages

