Манчестър Юнайтед без Мазрауи и Диало срещу Брентфорд

Рубен Аморим няма да може да разчита на Нусаир Мазрауи и Амад Диало за утрешното гостуване на Манчестър Юнайтед на Брентфорд. Мароканецът е аут до паузата за националните отбори, а крилото е трябвало да се завърне в родината си, тъй като член на неговото семейство е починал. Лисандро Мартинес продължава да се възстановява, а Каземиро пропуска двубоя заради червения картон, който получи срещу Челси.

“Лисандро Мартинес е аут, Каземиро е аут заради червения картон. Амад не е тук, защото член от семейството му почина. Оказваме му пълна подкрепа и разбираме, че трябва да се завърне у дома. Това е труден момент за него. Можем да спечелим този мач без него, но искаме да го спечелим и заради него.

Мазрауи също не е на разположение и няма да се завърне до паузата за националните отбори”, заяви португалецът относно новините преди гостуването на Брентфорд.

Аморим коментира и темата за липсата на постоянство в отбора:

“Нормално е феновете ни да не знаят какво ги очаква в следващия мач. Честно казано, аз имам някаква идея, но и аз не знам, а съм мениджър на отбора. Най-добрият начин да се справим с това е да гледаме на всеки следващ мач като на последен. Следващият двубой е най-важният от дълго време на насам за Манчестър Юнайтед, така че нека започнем да променяме това чувство”.

Брайън Мбемо, който през миналия сезон бе голмайстор на Брентфорд с 20 попадения в Премиър лийг, има един гол за Манчестър Юнайтед в първенството от началото на кампанията. Аморим обаче заяви, че е много доволен от цялостния принос на камерунския национал.

“Мбемо е наистина важен за нас с всичко, което прави. Той внася светлина в съблекалнята. Не е човек, който говори много, но винаги е насреща, за да помогне. Тича много, пресира много. Представлява различна заплаха в сравнение с миналия сезон. Повече от доволен съм от него".

❤️‍🩹 Rúben Amorim: “Amad is not with us as a member of his family passed away. We are giving all the support to Amad and understood he needed to return home”. pic.twitter.com/96eoBvhhnj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago