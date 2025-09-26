Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Христина Пенева представя комбинация с по-висока трудност на световната купа по батут

Христина Пенева представя комбинация с по-висока трудност на световната купа по батут

  • 26 сеп 2025 | 16:53
  • 608
  • 0
Христина Пенева представя комбинация с по-висока трудност на световната купа по батут

Една от най-добрите ни състезателки по скокове на батут, Христина Пенева, ще представи за първи път на официално състезание усложнената си комбинация по време на световната купа във Варна. 

„Имам промяна в комбинацията ми – с по-висока трудност е. До сега не съм я изпълнявала на международни състезания. Показвала съм я само на държавни първенства. Надявам се да се получи, защото има още какво да се желае в изпълнението. Винаги може по-добре, но смятам, че на този етап нещата вървят по план. Подготовката премина спокойно. Подготвена съм. Трябва да разчитам на концентрацията си, да съм спокойна и хладнокръвна, за да я представя по най-добрия начин“, сподели Христина Пенева, която утре ще представя страната ни на квалификациите на световната купа във Варна. Две точки не достигнаха на възпитаничката на Станислав Стоянов, за да се класира на олимпийските игри в Париж през 2024 година, но сега амбицията ѝ да осъществи тази мечта е още по-голяма. 

„В следващия олимпийски цикъл трябва да работя най-вече върху моята психика. Мисля, че там е основният ми проблем, защото на тренировки доста добре изпълнявам комбинациите си, но на състезание напрежението оказва влияние. Това е основното, върху което трябва да поработя. Естествено, технически също има върху какво да се работи“, допълни Христина Пенева. 

Световната купа във Варна е генерална репетиция преди участието ѝ на световното първенство през ноември в Памплона (Испания). 

„Всички работят много и напредват. Има нови, талантливи спортистки, които преминават при жените от категория девойки. Не трябва да се подценяват – всеки работи и се стреми към най-доброто. Стреми се да повишава своята трудност и изпълнение – изобщо всички компоненти, които включват нашите комбинации.“ 

Христина Пенева очаква с нетърпение към отбора да се присъедини Катерина Кулешова. Украинката, която вече има български паспорт, ще може да се състезава под български флаг от следващата година заради административни пречки, наложени от Украинската федерация. 

„Хубаво е, когато има нов човек в отбора, защото се появява конкуренция. Така се дърпаме една друга напред. Подкрепяме се. С нея си станахме доста близки и се надявам в най-скоро време да се състезаваме рамо до рамо, да скачаме синхрон. Искам да вървим заедно напред. Тя ми дава доза спокойствие, защото отговорността, когато е само върху един човек, е много тежка. Когато тя е с мен, атмосферата е по-спокойна.“, завърши Христина Пенева.

