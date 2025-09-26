Популярни
  • 26 сеп 2025 | 16:47
  • 730
  • 1
Белослава Кръстева изнесе сеанс на 17 маси срещу деца от столично училище

Европейската шампионка с националния отбор на България Белослава Кръстева изнесе сеанс на 17 маси срещу деца от столичното Шесто ОУ "Граф Игнатиев", съобщиха от Българската спортна федерация по шахмат.

Сеансът бе част от инициативата Европейска седмица на спорта, която се провежда от 23 до 30 септември, а Шесто училище е родното на Кръстева. Партиите между шахматистката и учениците сложиха красив финал на шахматния фестивал, организиран по инициатива на Българска спортна федерация по шахмат и подкрепен от ръководствата на училището и район Средец.

Събитието се проведе в присъствието на председателя на федерацията гросмайстор Милен Василев, треньорът на националния отбор (жени) гросмайстор Петър Арнаудов, а съдия бе Симеон Стоичков.

За Кръстева и останалите състезателки от националния отбор на България предстои участие на Европейското отборно първенство. Турнирът, в който българките ще защитават титлата си от 2023 година, ще се проведе от 5 до 14 октомври в Батуми, Грузия.

