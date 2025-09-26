Българската фехтовка получи международно признание

Българската фехтовка получи признание от международните организации в спорта. Изпълнителното бюро на Международната федерация по фехтовка за десети път обяви Васил Миленчев за най-добър съдия в света, а Йоана Илиева беше избрана за член на атлетическата комисия на организацията. Европейската конфедерация по фехтовка нареди Лазарина Петкова сред тримата най-добри съдии в Европа.

Васил Миленчев беше отличен като "най-добър съдия в света" за десети път, което е безпрецедентно признание в спорта. Миналата година пловдивчанинът съдийства на всички големи състезания, като работи и за шеста рекордна олимпиада. Той беше назначен за рефер на финала на сабя мъже.

Най-добрата българска фехтовачка Йоана Илиева, която през сезон 2024-25 стигна до номер 2 в световната ранглиста и спечели златен медал за Световната купа за България на сабя жени, беше избрана за член на атлетическата комисия на Международната федерация по фехтовка.

Лазарина Петкова беше класирана от Изпълнителното бюро на Европейската конфедерация по фехтовка сред тримата най-добри съдии по фехтовка в Европа и доказа.

"Българската фехтовка има все по-добри постижения и вече е неизменна част от световния елит. Българската федерация по фехтовка също се утвърди в международен план. Председателят на федерацията ни Величка Христева за пети път е член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация по фехтовка, което е признание за качествата й на организатор и управленец", се казва в съобщението на БФФ.