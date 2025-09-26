Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Българската фехтовка получи международно признание

Българската фехтовка получи международно признание

  • 26 сеп 2025 | 16:45
  • 539
  • 0
Българската фехтовка получи международно признание

Българската фехтовка получи признание от международните организации в спорта. Изпълнителното бюро на Международната федерация по фехтовка за десети път обяви Васил Миленчев за най-добър съдия в света, а Йоана Илиева беше избрана за член на атлетическата комисия на организацията. Европейската конфедерация по фехтовка нареди Лазарина Петкова сред тримата най-добри съдии в Европа.

Васил Миленчев беше отличен като "най-добър съдия в света" за десети път, което е безпрецедентно признание в спорта. Миналата година пловдивчанинът съдийства на всички големи състезания, като работи и за шеста рекордна олимпиада. Той беше назначен за рефер на финала на сабя мъже.

Най-добрата българска фехтовачка Йоана Илиева, която през сезон 2024-25 стигна до номер 2 в световната ранглиста и спечели златен медал за Световната купа за България на сабя жени, беше избрана за член на атлетическата комисия на Международната федерация по фехтовка.

Лазарина Петкова беше класирана от Изпълнителното бюро на Европейската конфедерация по фехтовка сред тримата най-добри съдии по фехтовка в Европа и доказа.

"Българската фехтовка има все по-добри постижения и вече е неизменна част от световния елит. Българската федерация по фехтовка също се утвърди в международен план. Председателят на федерацията ни Величка Христева за пети път е член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация по фехтовка, което е признание за качествата й на организатор и управленец", се казва в съобщението на БФФ.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

  • 28 сеп 2025 | 10:15
  • 171
  • 0
Българска загуба в женския хандбал

Българска загуба в женския хандбал

  • 28 сеп 2025 | 03:33
  • 859
  • 0
Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

  • 27 сеп 2025 | 20:33
  • 760
  • 0
Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

  • 27 сеп 2025 | 20:01
  • 1041
  • 0
България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

  • 27 сеп 2025 | 19:41
  • 758
  • 0
Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

  • 27 сеп 2025 | 18:19
  • 644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16359
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131193
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60421
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4453
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1880
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2269
  • 3