Хюрцелер е убеден, че Брайтън може да се справи с Жоао Педро и Челси

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер е уверен, че отборът му може да неутрализира "специалния" бивш футболист на тима Жоао Педро по време на мача от Висшата лига срещу Челси в събота. Бразилският нападател отбеляза 30 гола в 70 мача за "чайките", преди да премине на "Стамфорд Бридж" през лятото за 60 милиона британски лири. 24-годишният футболист вече записа пет гола и три асистенции в девет срещи за "сините" на мениджъра Енцо Мареска.

"Жоао е специален играч. Той вече го доказа и в Челси. В първите мачове игра добре, вкарваше голове. Много е добър във владеенето на топката", каза Хюрцелер на пресконференция.

"Той е повратна точка за тях, така че трябва да се защитаваме като отбор. Трябва да се защитаваме добре като цяло и тогава съм сигурен, че сме способни да го направим", добави мениджърът на Брайтън.

Тимът му натрупа пет точки в елита след равенството 2:2 с Тотнъм през миналия уикенд и се наслади на вдигаща духа победа с 6:0 над втородивизионния Барнзли в турнира за Купата на лигата в Англия в средата на седмицата.

Докато гръцките нападатели Харалампос Костулас и Стефанос Цимас се адаптират към английския футбол, Хюрцелер признава, че може да е необходимо време, за да се запълни празнината, оставена от Жоао Педро.

"Не е лесно да го замениш един на един. Разбира се, винаги има процес, нови играчи трябва да се адаптират, нови млади играчи с голям потенциал трябва да се намесят към играта", заяви германският специалист и допълни: "Те трябва да доказват всеки уикенд, че са готови, но това изисква време. Не става от днес за утре."

Максим Де Кайпер се завръща в конкуренцията за титулярния състав на Брайтън, но Джак Хиншълууд, Соли Марч и Адам Уебстър остават извън сметките.

Следвай ни:

Снимки: Imago