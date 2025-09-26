Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Хюрцелер е убеден, че Брайтън може да се справи с Жоао Педро и Челси

Хюрцелер е убеден, че Брайтън може да се справи с Жоао Педро и Челси

  • 26 сеп 2025 | 16:00
  • 1224
  • 0
Хюрцелер е убеден, че Брайтън може да се справи с Жоао Педро и Челси

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер е уверен, че отборът му може да неутрализира "специалния" бивш футболист на тима Жоао Педро по време на мача от Висшата лига срещу Челси в събота. Бразилският нападател отбеляза 30 гола в 70 мача за "чайките", преди да премине на "Стамфорд Бридж" през лятото за 60 милиона британски лири. 24-годишният футболист вече записа пет гола и три асистенции в девет срещи за "сините" на мениджъра Енцо Мареска.

"Жоао е специален играч. Той вече го доказа и в Челси. В първите мачове игра добре, вкарваше голове. Много е добър във владеенето на топката", каза Хюрцелер на пресконференция.

"Той е повратна точка за тях, така че трябва да се защитаваме като отбор. Трябва да се защитаваме добре като цяло и тогава съм сигурен, че сме способни да го направим", добави мениджърът на Брайтън.

Тимът му натрупа пет точки в елита след равенството 2:2 с Тотнъм през миналия уикенд и се наслади на вдигаща духа победа с 6:0 над втородивизионния Барнзли в турнира за Купата на лигата в Англия в средата на седмицата.

Докато гръцките нападатели Харалампос Костулас и Стефанос Цимас се адаптират към английския футбол, Хюрцелер признава, че може да е необходимо време, за да се запълни празнината, оставена от Жоао Педро.

"Не е лесно да го замениш един на един. Разбира се, винаги има процес, нови играчи трябва да се адаптират, нови млади играчи с голям потенциал трябва да се намесят към играта", заяви германският специалист и допълни: "Те трябва да доказват всеки уикенд, че са готови, но това изисква време. Не става от днес за утре."

Максим Де Кайпер се завръща в конкуренцията за титулярния състав на Брайтън, но Джак Хиншълууд, Соли Марч и Адам Уебстър остават извън сметките.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1451
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1896
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1323
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1900
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1670
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16328
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131168
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60373
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4451
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1873
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2265
  • 3