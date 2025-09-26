Илия Топурия също поиска битка в Белия дом

Джон Джоунс или Конър Макгрегър? Една от водещите звезди на UFC казва: нито един от двамата.

Темата за събитие на UFC на поляната пред Белия дом е на дневен ред, откакто президентът Доналд Тръмп обяви плановете си да организира там двубой за титла, с който да отбележи 250-годишнината от американската независимост през 2026 г.

Не е изненадващо, че множество бойци с големи имена искат да участват. Освен че Джон Джоунс призова за завръщане в октагона именно в Белия дом, Конър Макгрегър също посочи събитието като перфектно за своето завръщане.

Макгрегър постави условията си за двубой в Белия дом

Но един уверен шампион на UFC изглежда очаква да изпревари и двамата. Илия Топурия е сигурен, че ще оглави събитието на UFC в Белия дом

Когато става въпрос за най-големите активни звезди, които в момента се състезават в UFC, малцина могат да се мерят с Илия Топурия. Кралят на леката категория затвърди статута си на може би водещото име в организацията, след като спечели златото както в категория до 66, така и до 70 килограма. За последно броецът с прякор Ел Матадор брутално нокаутира Чарлс Оливейра. Трима претенденти се борят за първия шанс да детронират грузинеца с испански паспорт - Джъстин Гейджи, Пади Пимблет и Арман Царукян вярват, че имат своите основания, но нито един от тях не е официално обявен като претендент.

Според Топурия, който и да получи одобрение, може да се окаже, че ще се бие за златото в главната битка в Белия дом. И ако някой не е съгласен, че това е възможно, шампионът е готов да заложи.

„Кой иска да се обзаложи с мен, че аз ще бъда в главната битка в Белия дом?“, написа Топурия в X.

Who wants to bet with me that I’m the main event at the White House? — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 25, 2025