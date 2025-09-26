Павлова и Стойнов започнаха с победи на международен турнир по бадминтон

Гергана Павлова и Илиян Стойнов стартираха с победи на международния турнир по бадминтон в Самобор (Хърватия).

Поставената под номер 1 в схемата при жените Павлова се наложи на старта над Зоя Новак (Словения) с 21:9, 21:6 и по-късно днес ще играе срещу квалификантката Ана Пранич (Хърватия).

Стойнов изигра силен мач и елиминира в първия кръг поставения под номер 1 в схемата Волфганг Гнедт (Австрия) с 18:21, 21:8, 21:18. Следващият му съперник ще бъде квалификанта Кристоф Тот (Унгария).

Цветомир Стоянов, който вчера премина успешно пресявките след две победи, два загуби от Доминик Коприва (Чехия) с 9:21, 19:21.

По-късно днес са срещите на Рая Пашова срещу Барбара Янчич (Хърватия), на двойката мъже Иван Русев/Красимир Тодоров и на двойката жени Пашова/Павлова.