Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Никалъс ван дер Мерве се класира 42-ри при юношите на Световното в Руанда

Никалъс ван дер Мерве се класира 42-ри при юношите на Световното в Руанда

  • 26 сеп 2025 | 14:13
  • 1233
  • 0
Никалъс ван дер Мерве се класира 42-ри при юношите на Световното в Руанда

Единственият български представител на световното първенство по шосейно колоездене в Руанда Никалъс ван дер Мерве се класира на 42-ро място в общия старт при юношите старша възраст. 18-годишният Ван дер Мерве измина 119.3-километровото трасе в Кигали за 3:05:34 часа.

Той изостана с 10:15 минути от британеца Хари Хъдсън, който се поздрави с победата с време от 2 часа, 55 минути и 19 секунди. Сребърният медал стана притежание на французина Йоан Блан, който финишира на 16 секунди. С равно време с неговото завърши и полякът Ян Яцковяк, който остана трети.

За Ван дер Мерве, който е от български и южноафрикански произход, това бе втори и последен старт на шампионата в Руанда. В първия, който бе индивидуален часовник, той се класира на рекордното за българското колоездене 13-о място.

98-мият световен шампионат по шосейно колоездене ще продължи до неделя, когато е общият старт при мъжете.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

Весела Лечева участва в стратегическа дискусия за спортната стрелба във Франкфурт

  • 28 сеп 2025 | 10:15
  • 158
  • 0
Българска загуба в женския хандбал

Българска загуба в женския хандбал

  • 28 сеп 2025 | 03:33
  • 854
  • 0
Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

Накамура спечели за първи път Titled Tuesday по новата система

  • 27 сеп 2025 | 20:33
  • 760
  • 0
Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

Канадка спечели златото в женското състезание на Световното по шосейно колоездене

  • 27 сеп 2025 | 20:01
  • 1040
  • 0
България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

България с два финала в синхроните, Мариян Михалев е полуфиналист индивидуално на Световната купа по скокове на батут във Варна

  • 27 сеп 2025 | 19:41
  • 758
  • 0
Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

Гергана Павлова завоюва бронз на турнира в Чехия

  • 27 сеп 2025 | 18:19
  • 644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16183
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131027
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60174
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4407
  • 2
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1860
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2240
  • 3