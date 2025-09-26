Никалъс ван дер Мерве се класира 42-ри при юношите на Световното в Руанда

Единственият български представител на световното първенство по шосейно колоездене в Руанда Никалъс ван дер Мерве се класира на 42-ро място в общия старт при юношите старша възраст. 18-годишният Ван дер Мерве измина 119.3-километровото трасе в Кигали за 3:05:34 часа.

Той изостана с 10:15 минути от британеца Хари Хъдсън, който се поздрави с победата с време от 2 часа, 55 минути и 19 секунди. Сребърният медал стана притежание на французина Йоан Блан, който финишира на 16 секунди. С равно време с неговото завърши и полякът Ян Яцковяк, който остана трети.

Problem for van der Merwe on the cobbled climb! ⚙️



Beckam Drake does the right thing and waits for him to get back on as they share the pace making 🤝



The peloton have got themselves organised behind though as they catch the chasers. Gap to the leaders down to 49s.#Kigali2025 pic.twitter.com/Z8SV7N2eMy — UCI (@UCI_cycling) September 26, 2025

За Ван дер Мерве, който е от български и южноафрикански произход, това бе втори и последен старт на шампионата в Руанда. В първия, който бе индивидуален часовник, той се класира на рекордното за българското колоездене 13-о място.

98-мият световен шампионат по шосейно колоездене ще продължи до неделя, когато е общият старт при мъжете.