Гоф започна успешно защитата на титлата си в Пекин

  26 сеп 2025 | 13:33
Гоф започна успешно защитата на титлата си в Пекин

Американката Коко Гоф започна с победа защитата на титлата си на турнира по тенис от категория WTA 1000 на твърди кортове в Пекин (Китай) с награден фонд 8 963 700 долара.

Поставената под номер 2 в схемата Гоф победи рускинята Камила Рахимова с 6:4, 6:0, за да си осигури място в третия кръг на надпреварата.

Номер 3 в световната ранглиста ще се изправи в следващия си мач срещу канадката Лейла Фернандес, която се наложи убедително над гъркинята Мария Сакари с 6:2, 6:0.

В първото си участие след Откритото първенство на САЩ Гоф спечели първи сет след пробив в седмия гейм, а във втората част не даде нито гейм на съперничката си и без проблеми затвори мача.

Номер 6 в схемата Джазмин Паолини (Италия) също продължава напред след успех над Анастасия Севастова (Латвия) с 6:1, 6:3, а осмата поставена Елена Рибакина (Казахстан) се наложи над Кейти МакНали (САЩ) със 7:5, 4:6, 6:3.

Испанката Паола Бадоса спечели срещу Антония Ружич (Хърватия) с 6:3, 7:6(2), а София Кенин (САЩ) елиминира рускинята Полина Кудерметова с 6:4, 6:2.

Две от поставените напуснаха турнира. Номер 32 Ива Йович (САЩ) загуби от Ева Лис (Германия) с 3:6, 6:4, 5:7, а номер 33 Магда Линете (Полша) беше надиграна от Мари Боузкова (Чехия) със 7:5, 7:5.

Рускинята Вероника Кудерметова, 24-а поставена, елиминира Анна Бондар (Унгария) със 7:5, 6:3.

