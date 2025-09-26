Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Мартин Петков влиза в шестата си битка на ринга в Тайланд 

  • 26 сеп 2025 | 13:21
  • 807
  • 0
Професионалният муай тай боец Мартин Петков ще се качи на ринга на стадион Бангла в Тайланд. Българинът ще се изправи срещу съперник, който ще бъде обявен от организаторите непосредствено преди началото на двубоя. 

„Питах треньорите с кого ще играя, но те ми отговориха, че ще се разбере на място – сподели за Спортната джунгла Мартин Петков. – Понякога не казват с кой ще се биеш на местните стадиони. Може да е противник със 100 мача, но може и да е с 10. Треньорите се познават с промоутъра и търсят боец на същото или по-високо ниво.“

Към момента възпитаникът на “Академия Антон Петров” има четири победи и едно поражение в родината на муай тай. По време на първата му подготовка в “Phuket Fight Club” той записа четири поредни успеха, но в началото на втория му лагер той допусна първото си поражение.

„Противникът имаше около 300 мача. За пръв път играх с толкова опитен боец. При това 5 рунда – припомни Мартин Петков. – Доволен съм от представянето. Винаги може по-добре. Извлякох доста позитиви. Взе боя в клинча. По тайландски стил. С много задържане и колена. Знаеше как да изглежда добре в очите на съдиите. В стойка не мисля, че ме е надиграл. Надявам се целият опит да го приложа в по-големите срещи. В подобни мачове виждаш къде и какво може да се подобри.“

Срещата на Петков можете да наблюдавате в неговия Instagram профил. Очаква се дуелът да започне в 18:30 часа българско време.

