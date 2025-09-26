Популярни
  Давид Лапартиен беше преизбран като президент на Международния колоездачен съюз

Давид Лапартиен беше преизбран като президент на Международния колоездачен съюз

  • 26 сеп 2025 | 12:34
Французинът Давид Лапартиен беше преизбран за президент на Международния колоездачен съюз (UCI) за трети път, съобщиха от организацията.

Решението беше взето на 194-ия конгрес на UCI, който се проведе в Кигали (Руанда). Лапартиен беше единственият кандидат. Французинът ще бъде начело на федерацията през следващите четири години.

52-годишният Лапартиан ръководи UCI от юли 2017-а. През февруари 2022 година. той беше избран в Международния олимпийски комитет (МОК). Французинът беше кандидат на президентските избори на МОК, които се проведоха на 20 март 2025-а и бяха спечелени от Кърсти Ковънтри от Зимбабве.

Снимки: Gettyimages

