Давид Лапартиен беше преизбран като президент на Международния колоездачен съюз

Французинът Давид Лапартиен беше преизбран за президент на Международния колоездачен съюз (UCI) за трети път, съобщиха от организацията.
Решението беше взето на 194-ия конгрес на UCI, който се проведе в Кигали (Руанда). Лапартиен беше единственият кандидат. Французинът ще бъде начело на федерацията през следващите четири години.
52-годишният Лапартиан ръководи UCI от юли 2017-а. През февруари 2022 година. той беше избран в Международния олимпийски комитет (МОК). Французинът беше кандидат на президентските избори на МОК, които се проведоха на 20 март 2025-а и бяха спечелени от Кърсти Ковънтри от Зимбабве.
