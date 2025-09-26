Популярни
Шок в Ловеч! Ще остане ли града без футбол

  • 26 сеп 2025 | 11:26
Шок в Ловеч! Ще остане ли града без футбол

Кметът на Ловеч Страцимир Петков отправи призив Общинският съвет да поеме управлението на футболния клуб, информира кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова. Пред журналисти той каза, че в решение от май 2024 г. е записано, че Общински съвет – Ловеч е съгласен в изпълнение условието на дарението (от „Литекс” – б.а.), зачитайки волята на дарителя, впоследствие да приеме управлението на сдружение „Футболен клуб „Литекс” – Ловеч”.

„За мен това „впоследствие” е дошло и е време Общински съвет – Ловеч да поеме управлението на отбора. Приех като критика към себе си, че отборът не успя да се задържи в професионалния футбол, но позициите, в които се намира в момента – три последователни победи, изплатени разходи на новия състав и възможност поетапно да се изплатят със споразумения останалите, картбланшът е пред съветниците”, посочи Страцимир Петков. И изрази мнение, че е направил немалко усилия клубът да изкара цял сезон във Втора лига, а сега да участва и в Трета лига.

Петков каза още, че сдружението на футболния клуб е имало задължения към Националната агенция за приходите (НАП) малко над 260 хил. лв., както и три неразплатени заплати. От началото на септември е изплатена едната заплата и задължението към НАП е намалено с 20 хил. лв. Вижда се, че се правят опити запорите, които ги има, да се разсрочват и постепенно да се изплаща задължението, коментира кметът.

Ловеч, БТА

