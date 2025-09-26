Популярни
  • 26 сеп 2025 | 10:55
Лос Анджелис Лейкърс продължи договора на старши треньора Джей Джей Редик, обяви на пресконференция президентът по баскетболните операции в тима от НБА Роб Пелинка.

Редик подписа четиригодишен договор на стойност 32 милиона долара с Лейкърс през юни 2024-а, който ще бъде в сила до сезон 2027-2028. Условията на новия контракт не бяха обявени на пресконференцията преди тренировъчния лагер.

"Увереност и вяра", каза Пелинка относно причината за новия договор.

"Смятаме, че той е специален треньор със специален глас, който наистина ни помага да дефинираме културата на превъзходство на Лейкърс. Просто искахме ясно да заявим, че това е, в което вярваме, това е, на което искаме да се облегнем. Мисля, че дългосрочното планиране е полезно при изграждането на отбора занапред", добави той.

41-годишният Редик дебютира като старши треньор миналия сезон, извеждайки Лейкърс до 50 победи и 32 поражение, заемайки трето място в плейофите на Западната конференция. Лос Анджелис загуби от Минесота Тимбърулвс в пет мача в серията от първия кръг.

"Много съм щастлив да работя в организация, която ме подкрепя по този начин", заяви Редик.

Преди да стане коментатор, превърнал се в треньор, той игра 15 години в НБА, включително последния сезон през 2020-2021 с Далас Маверикс. Той беше съотборник с Лука Дончич, който беше продаден на Лейкърс миналия сезон и подписа тригодишно удължаване на договора на стойност 165 милиона долара през миналия месец, съобщава агенция Ройтерс.

