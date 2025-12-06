Амен Томпсън и Кевин Дюрант изведоха Хюстън Рокетс до успех над Финикс

Амен Томпсън и Кевин Дюрант заедно вкараха 59 точки, за да поведат Хюстън Рокетс към победата със 117:98 над гостуващия Финикс Сънс. Дюрант отбеляза 17 от 28-те си точки пункта през втората четвърт, за да обърне хода на мача, и стана осмият играч в историята на НБА, надминал 31 000 точки в кариерата си. Той добави осем асистенции.

Рокетс се представиха отлично въпреки отсъствието на Алперен Сенгун (болест), като вкараха 59,2% от опитите си за стрелба.

Дилън Брукс бе водещ за Сънс с 23 точки, докато Джамари Буйеа вкара най-добрите за кариерата си 18.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 33 точки за три четвърти, помагайки на Оклахома

Сити за домакинска победа над Далас Маверикс със 132:111. Тъндър спечелиха 14 поредни мача и 22 от първите си 23 в началото на сезона.

Серията от три победи на Маверикс беше прекъсната. Джейдън Харди поведе Далас

с 23 точки от пейката, включително 12 през третата четвърт.

Никола Йокич записа общо 40 точки, 9 борби и 8 асистенции, помагайки на гостуващия Денвър да се събере за победа със 134:133 над Атланта. Джамал Мъри добави 23 точки и 12 асистенции за Денвър, който изоставаше с цели 23 точки по пътя към деветата си поредна победа като гост.

Джейлън Джонсън от Атланта стана петият играч (от 1997-98 г.), който записа трипъл-дабъл през първото полувреме. След като имаше 11 точки, 10 борби и 12 асистенции преди почивката. Никейл Александър-Уокър отбеляза 30 точки, а Кристапс Порзингис допринесе с 25, като Хоукс загубиха третия си пореден мач.

Джейлън Браун имаше 30 точки, 8 борби и 8 асистенции, за да помогне на Бостън да удължи победната си серия до четири мача, като се наложи със 126:105 над гостуващия Лос Анджелис Лейкърс.

Селтикс получиха 19 точки от Дерик Уайт, 17 от Джордан Уолш и 15 от Пейтън Причард.

Лейкърс играха без контузените Лука Дончич, ЛеБрон Джеймс и Маркъс Смарт. Остин Рийвс имаше 36 точки за Лос Анджелис, а Гейб Винсънт добави 18.

Снимки: Gettyimages