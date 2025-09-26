Евгений Гащук: Респект към Бенковски

Популярни
  • 26 сеп 2025 | 09:23
Фратрия (Варна) приема утре Бенковски (Исперих). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

„Има настроение сред футболистите ни след мача в Попово. Загубихме, но се представихме добре. Предстои ни пореден тежък мач. Респект към Бенковски. Представя се добре от началото на сезона. Имат опит, уверени са, играят агресивно. На последното можем да отговорим подобаващо. Ще се надиграваме на хубав терен. За да не ни накажат, трябва да играем умно – 90 минути с пределна концентрация“, коментира пред Sportal.bg Евгений Гащук, треньор на Фратрия II.

