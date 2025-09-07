Партизан не се затрудни с ФК Троян

В Червен бряг, местния Партизан надигра едноименния тим на Троян с 3:0 за първа победа от началото на сезона. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига. Селекцията на Николай Боянов доминираше през 90-те минути, въпреки че след 3:0 намали оборотите. Кристиян Григоров вкара, десетина минути след началото, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Стефан Христов набързо прекърши гостите. Първо прехвърли вратаря за 1:0 в 15-ата минута. В 21-ата пък за втори път разтресе мрежата на съперника. Капитанът Цветан Петров направи резултата категоричен в 61-ата минута. Още положения създадоха, но пропиляха домакините.

Снимка: ФК Партизан Червен бряг - фейсбук