Георги Каменов: Излизаме за точките

Утре едноименния тим на Димитровград приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Изиграхме доста мачове срещу отбори, които имат амбиция за челните места в класирането. Беше тежко. Имахме добри и лоши игри. Сега ни предстои двубой с млад съперник. Няма да е по-леко. Подготвени и амбицирани са. Ще направим възможното да се представим според възможностите си. Естествено ще търсим и максимума от мача“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.