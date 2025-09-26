Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Георги Каменов: Излизаме за точките

Георги Каменов: Излизаме за точките

  • 26 сеп 2025 | 08:15
  • 1170
  • 0

Утре едноименния тим на Димитровград приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Изиграхме доста мачове срещу отбори, които имат амбиция за челните места в класирането. Беше тежко. Имахме добри и лоши игри. Сега ни предстои двубой с млад съперник. Няма да е по-леко. Подготвени и амбицирани са. Ще направим възможното да се представим според възможностите си. Естествено ще търсим и максимума от мача“, коментира пред Sportal.bg Георги Каменов, треньор на димитровградчани.

