Пореден успех за Атлетик

Атлетик (Куклен) победи в Созопол, едноименния тим с 3:2 и дели първото място с пловдивския Марица. Срещата е от шестия кръг на Югоизточната Трета лига. Силно първо полувреме за домакините. Борислав Трендафилов го материализира с гол в 28-ата минута. Гостите направи бърз обрат след почивката. Илия Смилянов и Алиберг Коджаали бяха точни, съответно в 50-а и 62-ата минута. Вратарят на Созопол Петър Рахнев вкара дузпа на колегата си от Куклен в 80-ата минута. Много бързо обаче Илиян Томов заби победния гол за Атлетик.

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 - фейсбук