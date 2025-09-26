Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Хуан Айюсо премина в отбора на Лидъл-Трек с договор за пет години

Хуан Айюсо премина в отбора на Лидъл-Трек с договор за пет години

  • 26 сеп 2025 | 01:34
  • 808
  • 3
Хуан Айюсо премина в отбора на Лидъл-Трек с договор за пет години

Испанската сензация в колоезденето Хуан Айюсо подписа подписа петгодишен договор с отбора на Лидъл-Трек след доста спорен развод с ОАЕ Tийм Емирейтс, пренърнал неотдавна завършилата Вуелта на Испания в истинско бойно поле на контакти.

Решението на 23-годишния състезател да се обвърже с новия отбор идва след това, което отборът на ОАЕ Емирейтс дипломатично нарече "различия във визията за плановете за развитие“ в момента, когато двете страни постигнаха споразумение за предсрочно прекратяване на отношенията. Договорът на Айюсо с отбора на Емирейтс беше предвиден до 2028-а година.

Но самият колоездач не повярва на ходовете на Емирейтс, обвинявайки ги как "искат да навредят на имиджа му", след като обявяват края на отношенията по време на самото състезание и то в момента, когато той беше спечелил два етапа и беше едва ли не претендент в главното индивидуално класиране.

"Наистина съм развълнуван. Присъединяването към Лидъл-Трек е началото на важна и нова глава в кариерата ми и съм мотивиран да продължа да се развивам като колоездач. Промяната винаги носи нова енергия и амбиции, така че нямам търпение да започна“, каза Аюсо в изявление в четвъртък, публикувано от новия му отбор на страницата им.

"Отвън се вижда, че екипът е изградил силна идентичност, с много единство и амбиция. Дългосрочният проект, който те създават, е нещо доста уникално и специално. Определено се чувствам на място, което ще ми даде ново развитие".

