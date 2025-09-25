Популярни
Марица допусна загуба от турския Нилюфер на приятелски турнир в Анкара

  • 25 сеп 2025 | 21:13
Отборът на Марица (Пловдив) допусна поражение с 2:3 гейма от турския Нилюфер Беледиеспор (Бурса) в третия си мач от мемориалния турнир "Ахмет Гьоксу" в Анкара.

Шампионът Марица (Пловдив) ще участва в международен турнир в Турция
Шампионът Марица (Пловдив) ще участва в международен турнир в Турция

Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек показаха много добра игра и дори водеха в резултата след третия гейм, но в крайна сметка отстъпиха с 14:16 в тайбрека.

Следващият мач на "жълто-сините" във волейболната зала "Селим Съри Таркан Зерен" ще се състои на 27 септември (събота) от 17,00 часа, като съперник ще бъде тимът на Бешикташ (Истанбул).

