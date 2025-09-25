Популярни
Христина Пенева и Мариян Михалев са с най-големи шансове за финали на Световната купа по батут

  25 сеп 2025
Христина Пенева и Мариян Михалев са с най-големи шансове за финали на Световната купа по батут

Дворецът на културата и спорта във Варна ще бъде домакин на едно от най-престижните спортни събития в страната - кръг от Световната купа по скокове на батут от 26 до 28 септември. В състезанието ще вземат участие над 150 гимнастици от 15 държави, които ще се борят за отличията.

България ще бъде представена от петима състезатели - Христина Пенева, Марияна Узунова, Мартин Димитров, Мариян Михалев и Калоян Петров.

"Очаквания имам към Христина Пенева, на която само две места не й достигнаха, за да спечели квота за Игрите в Париж миналата година. Надявам се, че тя ще продължи да върви напред и ще попадне както сред първите 24, така и сред финалистите на тази Световна купа. Мариян Михалев също се надяваме да намери място в топ 24. Другите състезатели са много млади. На Световното първенство в Памплона, както и тук в международния турнир, те ще се състезават във възрастовата група 17-21 години. Сега трупат опит. В следващия олимпийски цикъл ще разчитаме на тях за участие в Световните купи и, разбира се, в борбата за олимпийските квоти за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година", коментира старши треньорът на националния отбор Станислав Стоянов.

Квалификациите ще се проведат в събота (27 септември) от 10:00 до 12:30 часа и от 17:00 до 19:30 часа, а финалите са предвидени за неделя (28 септември) от 16:00 до 18:30 часа.

Паралелно със Световната купа в зала "Конгресна" ще се проведе и международен турнир за младежките възрастови групи. Квалификациите ще бъдат в петък (26 септември) от 12:15 до 16:45 часа, а в събота (27 септември) ще се изиграят финалите в синхронните скокове - от 15:00 до 16:30 часа.

В неделя (28 септември) ще се проведат финалите в индивидуалната надпревара - от 12:30 до 15:00 часа.

Входът за зрителите в зала "Конгресна" през всички състезателни дни ще бъде свободен.

