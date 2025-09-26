Пипън: Дали щяхме да победим Уориърс от 2016? Зависи по какви правила играем

Рамо до рамо с Майкъл Джордан, Скоти Пипън написа история с Чикаго Булс, формирайки невероятен дует, който спечели шест шампионски титли за осем години в НБА! Сега легендарният баскетболист, който беше част от Дрийм Тийма през 1992 г., пристигна в Испания като посланик на фондация Sanitas, за да ръководи ежегодното събитие Inclusive Sports. Той даде ексклузивно интервю за MARCA.

- Дали Булс от '96, отборът с рекорд 72-10, е най-добрият отбор на всички времена?

„На хартия, да. Това, което постигнахме през онзи сезон, ни класира като един от най-добрите отбори в историята.“

- Ако Чикаго Булс от '96 играеха срещу Уориърс от 2016 (73-9), кой щеше да спечели? Можете да видите това, играейки и с двата отбора в NBA 2K...

„(Смее се). Зависи от правилата. Ако играеш по днешните правила, щеше да е друго нещо. Но с правилата от 90-те, Къри нямаше да е същият. Ако играехме в моето време, щеше да е като да играем свободно: никой не те държи, никой не те спира. Не знам кой щеше да спечели. Ние не бяхме създадени да стреляме 25-50 тройки на мач. Вероятно щяха да спечелят така, защото имат двама от най-добрите стрелци, Стеф (Къри) и Клей (Томпсън). Но ние играехме физически, защитавахме се здраво. Карахме отборите да вкарват само 75-80 точки. Днес това е почти невъзможно.“

- Могат ли Лука Дончич или Никола Йокич да доминират във вашата епоха, както го правят днес?

„Не знам дали биха могли да доминират. През 80-те и 90-те години пресирахме по цялото игрище. Можеше ли Йокич да пренесе топката срещу тази преса? Не знам. Разбира се, той може да вижда игрището и да подава много добре. Но не знам дали щеше да се чувства комфортно да пренася топката от задната част на игрището с тази преса в предната част.“

Относно това дали смята Дончич за способен да доведе Лейкърс до шампионска титла, той отбеляза: „Не знам. Неговият стил на игра го доведе до финалите на НБА. Но не съм сигурен дали този стил ще го отведе там отново. Беше уникално постижение.“

Що се отнася до връзката му с Майкъл Джордан, Скоти Пипън подчерта: „Никога не е била много близка връзка. Но когато играехме, имахме отлична химия. Такава е тази работа. Същото е и с Фил Джаксън. Вече не сме близки приятели. Такъв е животът, нещата се променят.“

- Беше ли въпрос на разделяне на професионалното от личното?

„Да, до голяма степен. Мога да преброя на една ръка приятелите, с които играх и все още говоря.“

- Какво беше да играеш в Дрийм Тийма от 1992 г.? Това промени завинаги баскетбола по света...

„Беше невероятно преживяване. Играх с някои от най-добрите в историята. Спечелването на златния медал, представянето на страната ми и глобализирането на играта беше специално.“

- Ако преди 20 години ви бях казал, че последните седем награди за MVP са спечелени от играчи, които не са родени в Съединените щати, щяхте да ме наречете луд...

„Може би щях да те помисля за луд. Но те намалиха разликата, определено се доближиха повече. Имат размер, умения и са безстрашни.“

